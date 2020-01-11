Реконструкция пункта пропуска «Урбаны» будет завершена в 2020 году

Уже в январе 2020 г. будут введены в эксплуатацию здания и сооружения, позволяющие перевести на новые рабочие места для сотрудников таможни. Новая инфраструктура создаст более комфортные условия и для граждан, пересекающих границу.

Новая инфраструктура пункта пропуска позволит увеличить проектную пропускную способность с 270 автомобилей в сутки до 1000 автомобилей в сутки, сообщили в Витебской таможне.

В рамках реконструкции предусматривается расширение участка дороги с сопредельной стороной до 3 полос в каждом направлении, что позволит устранить эффект «бутылочного горла», увеличение каналов оформления до 8 на въезд и 6 на выезд, строительство нового административного здания, бокса углубленного досмотра, инспекционно-досмотрового комплекса.

Строительная готовность объекта составляет более 80 %. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2020 г.