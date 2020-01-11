Более 2500 мероприятий для детей провели в Витебской области

Более 2500 мероприятий прошли в Витебской области за дни проведения республиканской благотворительной акции «Наши дети», сообщили в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

В учреждениях образования области 9 декабря акция стартовала с флеш-мобов, во время которых учащиеся записывали новогодние ролики и делали фотосессии для сайтов своих учебных заведений. Праздничную атмосферу дополнили тематические фотозоны, выставки снеговиков, новогодних елей, сделанных из подручного материала, Снегурочек и другой новогодней атрибутики. В 14 регионах области была организована работа резиденций Дедов Морозов, а в Городокском районе — Снегурочек, сообщает БелТА.

Праздничные мероприятия в эти дни прошли в детских садах и школах региона. Всего в мероприятиях акции приняли участие около 800 учреждений образования области. Наиболее крупные прошли в преддверии Нового года в Витебске. В частности, 950 детей побывали на губернаторской елке в концертном зале «Витебск», более 100 детей с особенностями психофизического развития посетили инклюзивный праздник в Витебском областном дворце детей и молодежи, 300 молодых людей собрал впервые состоявшийся в регионе новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи.