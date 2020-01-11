Выставка известного латышского живописца Освальда Звейсалниекса открывается в Полоцке

Персональная выставка известного латышского живописца Освальда Звейсалниекса открылась в Художественной галерее Полоцка, сообщили в Полоцком историко-культурном музее-заповеднике. Выставка продлится по 9 февраля.

Свою коллекцию картин в Полоцке продемонстрирует один из ярчайших живописцев Латвии, профессор филиала Латвийской академии художеств, директор школы искусств и дизайна в Резекне Освальд Звейсалниекс, сообщает БелТА.

Посетители выставки смогут увидеть более 30 работ латышского художника. Яркость и экспрессия его работ никого не оставит равнодушным, уверены в музее-заповеднике. «Любовь может все, и она помогает, вдохновляет Освальда Звейсалниекса на создание работ, преумножающих в мире красоту, свет и совершенство», — так говорит о латышском живописце искусствовед Ингрида Буране.

Освальдс Звейсалниекс родился в 1944 году в Вараклянах. Окончил Латвийскую художественную академию, в 1970 году начал преподавать в школе искусств и дизайна Резекне. В своем творчестве художник прославляет пейзаж Латгалии, развивает традиции живописи на пленэре. Работы автора хранятся во многих музейных и частных коллекциях в Латвии и за рубежом.