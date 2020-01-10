Витебчанка смыла в унитаз украденные 600 долларов

Прямо в унитаз отправила украденные 600 долларов витебская студентка, завидев милицию. История началась с того, что 20-летняя студентка договорилась встретиться со своей знакомой, с которой не виделась несколько лет.

Девушки решили сходить в ресторан, а после продолжили общение в караоке-баре. Вечеринка оказалась слишком бурной. Одной из девушек стало не хорошо, она прилегла на барную стойку. А тем временем подруга порылась у нее в сумочке и, обнаружив 600 долларов, забрала их, сообщает УВД Витебского облисполкома. После этого девушки разъехались по домам. Только дома потерпевшая обнаружила пропажу денег. Сразу же позвонила подруге. Та ответила, что ей ничего неизвестно. Следующий звонок потерпевшая сделала в милицию.

Сотрудники милиции направились в бар, где отдыхали девушки, где увидели фигурантку. Девушка, увидев правоохранителей, бросилась в туалет и там, по ее словам, смыла 600 долларов в унитаз.

Возбуждено уголовное дело.