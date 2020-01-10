При техосмотре медицинская справка больше не нужна

Для того, чтобы транспортное средство допустили к дорожному движению, медицинская справка о состоянии здоровья больше не требуется, как нам сообщает «Белтехосмотр»

Из перечня необходимых документов также исключено разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств, если таковые в транспортном средстве имеются.

Срок действия разрешения для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, теперь определяется в общем порядке (1-2 года, вместо 6 мес.).

Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Изменения внесены в соответствии с указом №492 от 30 декабря 2019 года и действуют с 2 января 2020 года.