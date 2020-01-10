Построят ли в Витебске новый дворец бракосочетания?

Арина Богданова
Витебск, Город, Жизнь, Семья и дети

Отдел архитектуры и градостроительства горисполкома сообщает, что в 2020 году возведение ЗАГСА не планируется.


Напомним, что интервью с исполняющим обязанности начальника  отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Леонидом Богдановым  было записано в ноябре 2019 года, где информация о возведении ЗАГСА на улице Калинина была действительно актуальна. В 2020 году дворец бракосочетания снова не вошел в инвестиционную программу Витебска.


Обсуждение строительства ЗАГСА в Витебске приобретает уже комичный характер, т.к. планы грандиозные, а действий никаких не ожидается.

Почему ЗАГС в Витебске открыли и тут же закрыли?

 



1 комментарий

  1. Лучшее место бракосочетаний — РАТУША.Музей уезжает в здание КГБ.Кгб в новое здание.Ратуша свободна,или что- то не так?.

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