В Витебске впервые пройдет креатон для старшеклассников

18 января в Витебске стартует креатон для старшеклассников, участие в котором могут принять школьники 9-11 классов.

Мероприятие будет посвящено культуре и пройдет в Витебском центре современного искусства (ул. Белобородова, 5) 18 января с 12 до 16 часов. К участию приглашаются школьники, которым интересно научиться генерировать новые идеи, а также представить их на публике и получить советы и комментарии от экспертов.

В Витебске школьники будут говорить о музеях, популярности бумажных книг и бренде родного города как культурной столицы.