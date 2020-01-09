Витебские строители обнаружили пять снарядов

Строительная бригада обнаружила снаряды времен Второй мировой войны вечером 8 января при возведении дома по улице Короткевича в Витебска.
По информации областного УВД, ржавые боеприпасы находились в котловане. Из-за наступившей темноты милиционерам пришлось выставить пост охраны.
Утром 9 января саперы войсковой части 5524 продолжили обследование объекта. В результате ими были найдены еще несколько снарядов и девять капсул.
Все боеприпасы были уничтожены специалистами в безопасном месте.
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