В Миорском районе труп сельчанина просидел за праздничным столом несколько дней

Жуткая история произошла в Миорском районе. Утром 8 января в милицию с заявлением о пропаже супруга обратилась жительница деревни Черессы. Она сообщила, что мужчина уже несколько дней не появляется и не ночует дома.

Правоохранители выяснили, что последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России. Нагрянув к нему, оперативники обнаружили труп пропавшего. Он находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.

У погибшего мужчины имелась ссадина на голове, от которой он, предположительно, скончался, заключили эксперты. Владелец дома признался, что ударил гостя поленом во время ссоры. У погибшего был надет капюшон, поэтому фигурант не сразу заметил случившееся и продолжал выпивать.

«Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке», — говорится в сообщении УВД Витебского облисполкома.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело.