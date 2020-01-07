В Витебске прошла открытая городская спортландия

В витебской средней школе №46 имени И.Х.Баграмяна прошла первая открытая городская спортландия «НАС ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ» для школьников города и Витебского района, с которыми сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) проводят индивидуальную профилактическую работу, сообщили в Отделении информации и общественных связей УВД.

Организаторами мероприятия выступили принимающая сторона, управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности внутренних дел Витебского облисполкома и Витебский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».