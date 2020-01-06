В Париже Поставского района на пожаре погиб пенсионер

4 января в 23-17 в службу спасения поступило сообщение о пожаре дома по ул. Мелиоративной в агрогородке Париж Поставского района.

К месту вызова были незамедлительно направлены подразделения МЧС. По прибытии наблюдалось открытое горение дома, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

Хозяин жилища, мужчина 1951 года рождения проживал один, на момент возникновения пожара находился внутри, сообщили в МЧС.

В ходе тушения пожара работниками МЧС в комнате, на диване под обрушившимися конструкциями обнаружен труп хозяина дома.

Огнем в доме уничтожены потолочное перекрытие, кровля, повреждены стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем.