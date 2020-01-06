Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января

С Сочельником и Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций.

Как и у любых других праздников, у Сочельника и Рождества него есть свои запреты. Unian.net рассказывает вам о них.

В Святой вечер белорусы традиционно собираются за столом всей семьей. В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа.

Что нельзя делать 6 января, на Сочельник:

заниматься тяжелой работой;

много разговаривать во время праздничного застолья;

выходить из-за стола во время трапезы;

незамужним сидеть на углу стола;

садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.

Что нельзя делать на Рождество 7 января: