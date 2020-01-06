Что поменялось на границе с 1 января 2020 года?

В Брестской таможне дали исчерпывающие ответы. Об изменениях говорится в статье «Вечернего Бреста».

Лимиты по весу и стоимости

Здесь без изменений. Беспошлинно можно ввозить товары на 500 евро и 25 кг суммарного веса для тех, кто путешествует реже, чем раз в квартал. 300 евро и 20 кг — это беспошлинные нормы для тех, кто въезжает в Беларусь чаще, чем раз в три календарных месяца. Помним также про трехлитровое ограничение алкоголя и 200 сигарет при условии, что вы въезжаете в страну реже, чем раз в неделю. Если чаще, то с собой можно привезти только литр алкоголя транспортом или 0,5 литра, если пересекаете границу в пешем порядке. И не более 40 сигарет. Тем, кто катается через границу раз в день, можно везти с собой 0,1 л алкоголя и 20 сигарет.

В случае превышения норм беспошлинного ввоза таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования уплачиваются по единой ставке 30 % от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Исчез «неделимый товар»

Пожалуй, это самое главное новшество 2020 года. «Неделимый товар», т.е. товар для личного пользования весом более 35 кг, состоящий из одной единицы товара (в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде), с 1 января включается в общий вес и общую стоимость ввозимых гражданами товаров. Соответственно, и правила ввоза действуют как для общего товара: за превышение лимитов придется заплатить 30 % от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Что с посылками?

За товары для личного пользования, ввозимые путем международных почтовых отправлений (МПО), таможенные пошлины с 1 января не уплачиваются в случаях, когда общая стоимость товаров, пересылаемых в течение календарного месяца, в совокупности не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и общий вес не превышает 31 килограмма. При этом стоимость товаров, пересылаемых в одном МПО, не должна превышать лимиты в 22 евро и 10 кг.

В случае ввоза товаров, пересылаемых в МПО:

— с превышением разовой нормы пересылки без превышения месячной нормы пересылки таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в отношении таких товаров в части превышения разовой нормы пересылки;

— с превышением месячной нормы пересылки без превышения разовой нормы пересылки таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в отношении таких товаров в части превышения месячной нормы пересылки;

— с одновременным превышением разовой и месячной норм пересылки таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в размере большей из сумм, исчисленных в отношении таких товаров, в части превышения разовой и месячной норм пересылки.

С 1 января 2020 года единая ставка таможенных пошлин, налогов в отношении МПО составляет 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто МПО в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. Это требование не распространяется на товары медицинского назначения и специализированную пищевую продукцию диетического лечебного питания, перечень которых утверждается Советом министров Республики Беларусь и которые ввозятся в адрес физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством здравоохранения, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

На лекарства не забывайте рецепт

Количественных лимитов на провоз через границу общедоступных лекарственных препаратов для личного пользования сегодня нет. Ограничения имеются только для тех лекарств, которые содержат в составе наркотические средства и (или) психотропные вещества. Полный их список, к слову, содержится в решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 — нетрудно найти в интернете. В связи с этим, а также по законодательству нашей страны, физические лица могут осуществлять ввоз, вывоз, транзит (в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям) наркотических средств в количестве, не превышающем недельную потребность, а психотропных веществ и прекурсоров в количестве не более 90 разовых доз. При себе гражданам Беларуси в обязательном порядке нужно иметь выписки из медицинской документации пациента, заверенные личной печатью и подписью врача, где должны быть указаны наименование лекарственного средства, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество, его дозировка и количество, необходимое пациенту на сутки, а также рецепт врача, выписанный пациенту с указанием дозировки и количества на сутки.

Б/у шины — только на дисках

С 1 января в течение календарного года можно ввозить 4 пневматические шины к каждому авто- и мототранспортному средству, принадлежащему гражданину. При этом стоит помнить, что шины эти должны быть новыми — ввоз и вывоз из страны «бэушных» шин запрещен. Но шины могут быть на дисках — комплектные колеса допускается ввозить и в б/у состоянии. На таможне обращают внимание, что сведения о декларанте должны быть указаны в техпаспорте либо других документах на автомобиль (договор купли-продажи, счет-справка и т.д.), дабы подтвердить факт владения. И также не является обязательным ввоз одновременно четырех колес — можно и по два, и по одному. Тип шин — зимние или летние — значения не имеет.