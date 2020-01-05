Нападавший на сотрудников милиции в Верхнедвинске был отчислен из вуза за несколько дней до ЧП

Официальной информации о личности нападавшего нет, но как выяснил TUT.BY, парень учился в Полоцке и незадолго до инцидента его отчислили из университета за непосещаемость.

Кто этот 18-летний парень

Глеб Т. родом из Сморгони. Это небольшой (в Сморгонском районе живет более 51 тысячи человек) город в Гродненской области, примерно в 120 километрах от Минска. Парню 18 лет, и в прошлом году он окончил одну из местных школ, был олимпиадником по истории. В этой школе он учился только последние два года, в военно-патриотическом классе.

Один из его одноклассников рассказывает, что Глеб очень умный молодой человек, начитанный, юридически подкованный, у него хорошие ораторские данные.