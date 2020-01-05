Первый ребенок в 2020 году родился в Витебске. Маму поздравил Министр здравоохранения

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Витебск, Общество, Фотофакт

Министр здравоохранения Владимир Караник в Витебском областном клиническом роддоме поздравил маму первого родившегося в стране в 2020 году ребенка.

Фото БелТА



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