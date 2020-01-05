В Оршанском районе 80-летнюю бабушку из горящего дома вывел ее внук

4 января в 15-36 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома по ул. Бородиновской в д. Корово Оршанского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома. Дом принадлежит жителю города Орши, мужчине 1962 года рождения.

В доме с разрешения хозяина проживала женщина 1940 года рождения. На момент возникновения пожара пенсионерка находилась в доме вместе со своим внуком, 2004 года рождения. Мальчик был на каникулах у бабушки. Десятиклассник услышал подозрительный треск, вышел на улицу и увидел, что горит крыша дома. После этого подросток забежал обратно в дом, взял бабушку под руку и вывел на улицу. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены, имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден, пенсионерка будет проживать у своего племянника в городе Орша.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.