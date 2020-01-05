В Поставах в вагоне-бытовке произошел пожар

3 января в 18-43 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре строительного вагончика по ул. Ленинской в г.Поставы, сообщили в МЧС.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение строительного вагончика на территории агростроительного предприятия «Рассвет Поставский».

Из предварительной информации, установленной в ходе проведения проверки, следует, что вагончик не эксплуатировался, рабочими проводился его демонтаж. В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту продолжаются проверочные действия, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.