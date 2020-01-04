Статистика запуталась. Сколько на самом деле на Витебщине территорий с напряженной ситуацией на рынке труда?

В Витебской области насчитывается 9 территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.

Данная информация содержится на официальном правовом портале Pravo.by.

К проблемным причислены:

Бешенковичский район Глубокский район Городокский район Миорский район Поставский район Россонский район Сенненский район Толочинский район Шарковщинский район

Территории с напряженной ситуацией на рынке труда определяются для нужд декрета №3 «О содействии занятости».

В перечень включаются территории с учетом таких показателей, как уровень зарегистрированной безработицы, доля безработных, ищущих работу более года, доля работающих в режиме неполной занятости, доля работников в простое, коэффициент напряженности на рынке труда, коэффициент замещения рабочей силы, темпы роста числа занятых.

Примечательно, что многие белорусские СМИ сообщают, что проблемных территорий на Витебщине девять, однако, из приводимого ими перечня, загадочным образом исчез Россонский район.

Вероятно, это обычная ошибка, которую повторили многие уважаемые СМИ: