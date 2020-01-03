На Витебском конкурсе вокалистов и инструменталистов «Семицветик» присуждены сразу три Гран-при

Традиционное музыкальное соревнование для детей проходило в Детской школе искусств имени А.В. Богатырева города Витебска, которая выступает организатором конкурса. И на этот раз он проводился при поддержке отделов культуры и образования горисполкома.

В канун Нового года в ярком параде талантов приняли участие 131 солист и 35 ансамблей, которые представляли почти все детские школы искусств Витебской области, а также учебные заведения Минска и соседнего российского города Смоленска, сообщает vitbichi.by.

Юные музыканты выступали в номинациях: «Фортепиано», «Струнные смычковые инструменты», «Народные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал».

Высшие награды конкурса «Семицветик» (Гран-При) завоевали учащиеся ДШИ имени А.В. Богатырева Арина Катмакова (фортепиано, учитель Елена Кузнецова), детской музыкальной школы при Витебском государственном музыкальном колледже имени И.И.Соллертинского Полина Печерская (балалайка, преподаватель Олеся Калачева) и вокальный дуэт Вероники Дудалевой и Анны Барановской (образцовый вокальный коллектив «Разноцветная планета» Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи.