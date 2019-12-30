БЖД проводит новогоднюю акцию по снижению цен на билеты в Россию

Белорусская железная дорога проводит новогоднюю акцию по снижению цен на билеты на отдельные поезда, следующие в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Специальное тарифное предложение предусматривает скидку 10% и более от общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже. Эта скидка применяется при условии оформления билетов за трое суток и менее до даты отправления во все типы вагонов на определенные поезда, следующие в Россию.

Акция распространяется на поезда №1 сообщением Москва-Минск (отправление 31 декабря), №2 Минск-Москва (31 декабря и 1 января), №25 Москва-Минск-Гродно (с 6 по 8 января), №26 Гродно-Минск-Москва (с 28 декабря по 1 января), №52 Брест-Минск-Санкт-Петербург (31 декабря), №95 Москва-Брест (31 декабря и с 6 по 8 января), сообщает БелТА.

В данном случае не применяются скидки/надбавка в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проезда туда и обратно.

Подробную информацию о расписании движения поездов и стоимости проезда можно получить на официальном сайте БЖД, а также по телефону контакт-центра 105.