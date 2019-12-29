Виктор Лукашенко привез подарки в большую семью из Оршанского района

Ребята из детского дома семейного типа получили велосипеды, принтер, много сладостей и праздничные эмоции.

Первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко с семьей привез подарки в детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района, передает БелТА.

Вместе с Виктором Лукашенко в семью из деревни Заслоновка приехали его супруга Лилия Лукашенко и их дети.

К приезду гостей из Минска глава семейства Светлана Дашкевич, которая воспитывает восемь детей в возрасте от 5 до 17 лет, готовилась с самого утра. По ее словам, вместе с ребятами они напекли разных вкусностей. Кроме того, ребята из детского дома семейного типа подарили своим сверстникам из Минска поделки.

Как отметила Лилия Лукашенко, в их семье сложилась традиция проводить Новый год и Рождество вместе.

«Конечно, детки растут, хотят провести этот праздник с друзьями. С этим надо смириться. Важно заложить традицию, ведь потом, когда у них появятся собственные семьи, они вновь вернутся к ней и всегда будут торопиться в родной дом», — подчеркнула она.