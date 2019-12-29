Новогодний переполох случился в торговом центре в Витебске

В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» для жителей города Витебска в торговом центре «ТРиО» работники МЧС провели сказочное представление.

В волшебную атмосферу праздника окунуть посетителей торгового центра «ТРиО» решили Витебские спасатели. В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» для жителей города работники МЧС подготовили сказочное представление.

В зале торгового центра появился пожарный Дед Мороз со Снегурочкой. Но в преддверии праздника Волшебное зеркало, которое помогает нашим сказочным героям раздать подарки и поздравить с новогодними праздниками, заражено вирусом. А вот чтобы праздник начался необходимо помочь Дедушке Морозу и Снегурочке активировать зеркальце, и помощи они ждут от участников мероприятия.

Дети и взрослые с интересом выполняли все задания, а вместе с тем учились, как правильно новогоднюю елку-красавицу наряжать, как пиротехнику безопасно использовать и как спасателей вызывать, если беда настигла!

Во время своего выступления Дед Мороз и Снегурочка подвели итоги конкурса на лучшую ёлочную игрушку! Победители и участники были награждены дипломами и вкусными подарками от кондитерской фабрики «Витьба».

Смехом, улыбками и хорошим настроение ребята помогли активировать зараженное вирусами зеркало, а вместе с этим ребята еще и повторили правила безопасного проведения новогодних праздников. По законам все сказок получился хэппи-энд.