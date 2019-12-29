Роботы-строители работают на стройках на Витебщине

На Витебщине в ряде районов коров доят роботы. При этом стоимость внедрения инноваций и автоматизации себя оправдывает. В ОАО «Хотилы» Поставского района роботы теперь помогают строить новые комплексы.

Молочно-товарная ферма «Волохи», где установлены 12 роботов, запущена в 2009 году. По предварительным расчетам, они должны окупиться за 12 лет. На практике срок сократился в полтора раза. То есть уже два года они работают исключительно на хозяйство. Обслуживают 714 коров. За 11 месяцев от каждой в среднем получено 8486 килограммов молока (плюс 588 к прошлому году). Экстры — 100 процентов. Рентабельность производства — 40 процентов, сообщает sb.by.

Заместитель директора по экономике Анна Шубелько, признанная человеком года Витебщины, назвала несколько основных факторов успешной работы. Самый главный — корма. Травяных заготавливают не менее 30 центнеров кормоединиц на условную голову, создавая полуторагодовой запас. При этом обращают внимание на их качество. Чтобы получить дешевые концентрированные, построили комбицех, где вырабатывают гранулированные комбикорма по различным рецептам. Он полностью обеспечен собственным зернофуражом, учитывая, что собрали на круг по 65,7 центнера зерна.

На высоком уровне племенная работа: выбраковывается малопродуктивный скот, стадо пополняется только хорошими телками. Роботы роботами, но далеко не последнюю роль играют операторы, которые их обслуживают. С самого пуска за умными машинами ухаживают Инна Хотянович и Валентина Таянович, не так давно пришла на ферму Алена Ярошевич. Важна материальная заинтересованность. Операторам начисляется до 1300 рублей в месяц.

И вот еще интересный факт: коров на роботизированной ферме меньше, чем на обычной, а молока на переработку поступает на треть больше — ежедневно на 13,5 тысячи рублей.

Заработанные деньги идут не только на зарплату — их вкладывают и в новое производство. В акционерном обществе возводится МТК на 960 коров. В первом коровнике уже монтируют оборудование. Весь комплекс введут в строй к концу 2020 года. Это позволит увеличить поголовье, а также сократить небольшие малопродуктивные фермы.

До 25 килограммов молока в сутки получают на роботизированной ферме «Ковзаны» ОАО «Новоселки-Лучай» Поставского района. Вместе с главным зоотехником хозяйства Иваном Киселем, который, кстати, в этой должности уже 40 лет, мы посмотрели, как в непрерывном режиме здесь работают 12 роботов. И не только они. Травяные корма, в составе которых сенаж из пленочного рулона, силос, немного соломы и по 2 килограмма концентратов на голову животного, раздавал новый кормосмеситель, вдвое производительнее старого. А «подправлял» корма, собирая излишки, еще один автомат. Ну а концентраты отдельно выдавал робот в зависимости от того, сколько заработала буренка молоком.

Нельзя не обратить внимания на условия отдыха операторов. Бытовка для переодевания, душ, стиральная машина, отдельное помещение для приема пищи, в котором есть холодильник, электрочайник, СВЧ-печь, набор посуды.

Всего в Витебской области 16 роботизированных ферм. В том числе в Витебском районе — 4, Верхнедвинском, Полоцком, Лепельском, Глубокском — по 2. Еще одна строится в Оршанском районе. За 11 месяцев выше всех надой от коровы на роботизированной ферме «Мазолово-2» Витебского района — 1087 килограммов (плюс 452 килограмма к прошлогоднему периоду).