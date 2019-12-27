Автоцентр АМИКО поздравляет с Новым 2020 годом и Рождеством!

Новый год — это время улыбок и прекрасного настроения, исполнения желаний, чудесных сюрпризов, новых ожиданий и движения вперед.

Для нашего автоцентра АМИКО подходящий к завершению 2019 год был годом претворения в жизнь дальнейших планов! Мы старались радовать Вас, наших клиентов, активно работали над улучшением сервиса и услуг! Уже почти 500 новых автомобилей Volkswagen торжественно вручены счастливым владельцам!

«Добро пожаловать в Volkswagen!» — этими почти магическими словами наш автоцентр встречает своих гостей!

«Добро пожаловать в Volkswagen!» дорогие автолюбители, настоящие и будущие автовладельцы!

Для Вас:

просторный и современный шоу-рум

выбор новых легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen

специальные предложения при покупке и обслуживании на сервисе

уютное место для ожидания: телевизор, свежая пресса, wi-fi

чашка горячего напитка в качестве комплимента и другие приятные моменты.

Уважаемые партнеры, клиенты, друзья! Поздравляем с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Благодарим за доверие и за плодотворное сотрудничество! Желаем стабильности, процветания, успехов, счастья и радости в Новом году!

Ваш автоцентр «АМИКО» г. Витебск!

ООО «Амико» — это современное дилерское предприятие Volkswagen в городе Витебске, сертифицированный автоцентр полного цикла, оказывающий для клиентов весь спектр услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей марки Volkswagen, а также по продаже оригинальных запчастей.

Подробнее с еженедельным графиком работы автоцентра на праздничные дни вы можете ознакомиться на сайте volkswagen-vitebsk.by в разделе «Новости».

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