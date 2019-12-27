Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение ряда руководителей в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений по Витебской области.
В частности, глава белорусского государства дал согласие на назначение: Марковича Игоря Ивановича – председателем Полоцкого райисполкома; Шилова Василия Николаевича – председателем Верхнедвинского райисполкома; Лындина Олега Михайловича – председателем Толочинского райисполкома.
Александр Лукашенко попросил руководителей местной вертикали серьезно работать с людьми. Он отметил, что, конечно, порой есть те, кто чего-то требует от государства, чем оно вообще не должно заниматься.
«Но это естественно. Поэтому надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем», – сказал он.
Президент также сообщил, что в ближайшее время будет принято окончательное решение по развитию Витебской области.
«В Витебской области после праздников мы встретимся. Как я и обещал, примем окончательно решение по развитию Витебщины. Уверен, во всех областях этот опыт будет востребован», – подчеркнул глава государства.