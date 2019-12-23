Погода в Витебске на неделе

Необычайно теплая зима продлится еще неделю — вплоть до пятницы 27 декабря. При этом будет наблюдаться слякоть и сырость. Такую погоду прогнозирует Белгидромет.

В понедельник, 23 декабря, — дождь, вечером туман. Температура воздуха днем +5…7°С.

24 декабря, во вторник, дождь и на термометре до +9°С.

В среду, 25 декабря, снова ожидается дождь. Температура воздуха в течение суток +5…7°С.

В четверг, 26 декабря, ожидается дождь, а к вечеру того же дня пойдет мокрый снег. Температура опустится до +2…4°С.

В пятницу, 27 декабря, днем около нуля. Возможен мокрый снег. Погода в Витебске на этой неделе остается теплой.