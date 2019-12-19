Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Новости Беларуси. Две собаки терроризируют жителей частного сектора в Витебске. Причем от внезапных нападений псов страдают исключительно женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники уже давно носят с собой электронные отпугиватели, но и они не всегда спасают. А на днях четвероногие напали на беременную женщину.

С ребенком под сердцем и слезами на глазах. Марина до сих пор не может прийти в себя. Укус на ноге предательски ноет, напоминая о том злополучном дне.

Марина Шидловская, жительница Витебска:

Одна выскочила – просто лаяла на меня. Она меня не трогала, а потом из-за калитки выскочила вторая собака, побольше. Оскалилась. Покусала мне ноги. Порвала джинсы. Больше переживала за своего ребенка, не за себя, как это на нем могло сказаться.

Две собаки держат в страхе жителей сразу нескольких витебских улиц. Причем нападают исключительно на женщин и детей, рассказывают очевидцы. И во всем винят сердобольную соседку. Женщина постоянно подкармливает животных.

Своими историями общения с бродячими псами делятся и другие жители района. Рассказывают, что собаки ведут себя здесь по-хозяйски и людей не боятся.

Пока письма так и не принесли должного результата. Максимум, чего удалось добиться за последние полгода – забрать появившееся потомство.

Беспризорные животные, конечно, это проблема. С ней пытаются бороться во всем мире. Одни выступают за крайние меры, другие – за гуманность. Мнения могут быть разные. И как бы это банально не звучало, мы должны быть в ответе за тех, кого приручили.