Новогодний бал в Витебске собрал около 300 участников

В регионах Беларуси в рамках благотворительной акции «Наши дети» проходят областные новогодние балы с участием школьников, студентов, курсантов кадетских училищ.

В Витебске мероприятие собрало около 300 человек, из них 60, в том числе 10 кадетов из Витебского и Полоцкого училищ, закружились в танце. Девушек и юношей поздравил председатель облисполкома Николай Шерстнёв, сообщает sb.by.

Кадетская форма, нарядные костюмы и «бабочки» у кавалеров, роскошные платья в пол и изящные веера у дам. А еще лучшие солисты филармонии, костюмированное представление, участие Деда Мороза и Снегурочки… С детства мечтала побывать на настоящем балу Валерия Романова, отличница Витебской государственной академии ветеринарной медицины. По ее словам, репетировали около двух месяцев: разучивали танцы по видео, а потом вживую — с парт­нерами. Праздник удался!