Из Минска в Москву за шесть часов

Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» намерены внедрить ускоренное прямое дневное пассажирское сообщение между Минском и Москвой, сообщили в пресс-центре БЖД.

Для реализации этой задачи создана соответствующая рабочая группа с участием специалистов БЖД и РЖД.

«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы днем за шесть часов в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», — рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов. Проект планируется реализовать до конца 2020 года.

График на 2019/2020 годы предусматривает курсирование 22 пар поездов формирования БЖД в сообщении с РЖД. В международных перевозках Белорусской железной дороги около 69% объема приходится на Россию. За 11 месяцев 2019 года в двустороннем сообщении перевезено почти 2 млн пассажиров, что составило 100,7% к аналогичному периоду 2018 года. Основной пассажиропоток в сообщении с Россией — в направлении Москвы (более 61%) и Санкт-Петербурга (более 20%). Транзитные поезда формирования РЖД через Белорусскую железную дорогу за 11 месяцев 2019 года перевезли 557 тыс. пассажиров, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

БелТА