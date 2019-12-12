Ламинированное и неламинированное ДСП: инструкция для новичка. Как разобраться во всех нюансах материалов для мебели

Листы ЛДСП изготавливают с помощью прессования древесной измельченной массы и формальдегидных смол под действием давления и температур.

Рынок стройматериалов пополняется новинками, которые ранее использовались в узких направлениях. Купить ламинированное ДСП сегодня можно у компании «ВиЯр», цена на ДСП в Беларуси остается привлекательной. Чем отличается ламинированная DSP-плита от других листовых материалов?

Как изобрели ламинированный материал

Листы изобрели для быстрого восстановления разрешенного после войны. В состав материала входит стружка, опилки, тщательно измельченные отходы мебельной промышленности, которые до этого только утилизировали. Так изобрели ДСП, а спустя некоторое время — ЛДСП, представляющее собой разновидность ДСП с покрытием, которое имитирует камень, древесину, имеет графический фантазийный декор. Такая обработка поверхности плиты имеет и практическое назначение, поскольку она:

защищает поверхность от воздействия химических веществ;

препятствует разрушению материала от чрезмерной температуры;

сохраняет плиту от влаги.

Листы ЛДСП изготавливают с помощью прессования древесной измельченной массы и формальдегидных смол под действием давления и температур, а затем создают пленочное покрытие (мембрану), как дополнительный защитный слой. Сегодня можно заказать ДСП на viyar.by с имитацией древесных пор, лимонной корки, множество других интересных вариантов по доступной стоимости и любых размеров. Из плит ЛДСП создают привлекательную, недорогую мебель.

Разновидности ламинированного ДСП

В каталоге компании «ВиЯр» ламинированная плита ДСП представлена в разновидностях:

можно купить ДСП в Минске с декором под защитным слоем — под орех, венге, дуб;

шпонированный материал — с использованием древесного шпона;

черновой лист — используется для мест, скрытых от глаз, где не требуется декор.

Листы делят на сорта:

1 сорт — качественный, однородный материал исключительно из древесины, идеально ровная поверхность без повреждений, двусторонний декор из шпона или ламинированной бумаги;

2 сорт — менее качественный, для производства мебели применять не рекомендуется. Выпускают декорированный материал, а также без облицовки.

Особенности ЛДСП

Ламинированная плита ДСП создана для выполнения различных задач. Она завоевала популярность за счет разумного соотношения качества и цены. Материал не требует предварительной подготовки для использования, его можно применить сразу после покупки, разрезав на элементы по размерам. Раскрой материала лучше выполнять на специализированном оборудовании, поскольку в домашних условиях сложно кроить с точностью до мм. Если древесина со временем скручивается, усыхая и меняя форму, то ЛДСП лишена этого недостатка.

Множество декоров позволяет выбрать наиболее подходящий по дизайну вариант для любого стиля интерьера. Необходимо отметить, что включение в состав материала формальдегида причиняет вред здоровью. Долгое время производители не могли решить эту проблему. Но теперь они используют компонент в незначительных дозах, поэтому мебель из ЛДСП изготавливают даже для детских комнат. На качестве плитного материала минимальное количество смол не отражается.

Если сравнивать с МДФ, то для создания МДФ применяется парафин и более мелкая стружка. Плитами МДФ обшивают даже гнутые каркасы. Выбор материала между МДФ и ЛДСП необходимо делать, опираясь на поставленные задачи.

При использовании изделий из ЛДСП необходимо учесть, что в условиях повышенной влажности срок эксплуатации укоротится.