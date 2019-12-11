Если Вам нужен надежный автомобиль и хороший сервис — приходите в автоцентр АМИКО!

В прошлом году обновлённый автоцентр АМИКО, уже хорошо знакомый автовладельцам и любителям марки «Volkswagen» в Витебске, после реконструкции провёл праздничный «День открытых дверей» с приглашением гостей, воздушными шарами, интересными конкурсами, фирменными подарками, сладкими угощениями и хорошей музыкой.

И вот исполнился уже год, как автоцентр АМИКО получил «перезагрузку» и радует клиентов приятной атмосферой, просторным шоу-румом, многофункциональной сервисной зоной, а также новыми современными автомобилями Volkswagen, качественным сервисом и приятным времяпровождением в зоне отдыха с TV за чашечкой ароматного кофе в качестве комплимента!

Отметим, что компания ООО «Амико» уже более 10 лет гордо несет звание официального дилера Volkswagen в Беларуси.

Какими достижениями может гордиться ООО «Амико» за годы своей работы?

Благодаря отделу продаж автомобилей дилерского центра значительно увеличилось количество счастливых обладателей Volkswagen в Витебской области. Уже в этом году более 400 новеньких Volkswagen торжественно вручены владельцам. Лидирующую позицию занимает полюбившийся белорусам надежный и экономичный седан Polo.

В 2017 году ООО «Амико» заслужило почетное звание «Лучший в Беларуси концептуальный автоцентр Volkswagen».

В 2018 году автоцентр получил звание «Лучший региональный дилер Volkswagen в послепродажном обслуживании».

Компания, единственная из всех региональных дилеров, подтвердила выполнение требований нового формата сервиса Volkswagen – Service Plus!

Это значит, что фирменный сервис автоцентра АМИКО оказывает полноценную поддержку владельцам коммерческой грузо- и пассажирской техники Volkswagen — Caddy, Caravelle, Multivan, Crafter, Transporter – именно в тот момент, когда она необходима.

Сотрудники автоцентра прекрасно знают, что в бизнесе каждая минута имеет значение и что профессионализм важен в любом деле!

В работе с клиентами отдел сервиса автоцентра применяет современные методы обслуживания. В том числе, так называемую «Диалоговую приемку» автомобиля.

В специально отведенном помещении СТО АМИКО на подъемнике представитель отдела сервиса с рабочим планшетом осматривает автомобиль клиента, консультирует по вопросам неисправностей и по рекомендуемым ремонтным работам, озвучивает стоимость ремонта и необходимых запчастей. По итогу сразу из планшета отправляется на печать пакет документов детального осмотра и замечаний для дальнейшей работы с автомобилем. Преимущества очевидны!

Именно благодаря масштабной реконструкции и модернизации автоцентра АМИКО сотрудники оказывают, а клиенты получают более качественные услуги. В автоцентре давно сложившийся коллектив (что, согласитесь, немаловажно), и многие сотрудники работают со дня основания самой компании. И конечно, самое приятное достижение и награда для коллектива ООО «Амико» — радость, улыбки и шквал эмоций, которые испытывают клиенты автоцентра, становясь владельцами нового Volkswagen.

Чем знаменателен 2019 год для автоцентра АМИКО

Начало года ознаменовалось запуском нового сайта компании volkswagen-vitebsk.by Автоцентр также активно принимал участие в городских мероприятиях, провел выездные тест-драйвы новых автомобилей Volkswagen для жителей Полоцка, Новополоцка и Орши.

Так как концерн Volkswagen постоянно расширяет свои возможности и совершенствует автомобили, консультанты автоцентра несколько раз в год проходят фирменное обучение, а также принимают участие в специальных соревнованиях между представителями дилеров Volkswagen всех областей Беларуси, в том числе и на международном уровне. В 2019 году еще два специалиста отдела продаж автомобилей в результате непростых испытаний подтвердили свой профессионализм и заслужили вручение сертификата Международного образца от Volkswagen (см. фото ниже).

В автоцентре успешно заработала «Диалоговая приемка» автомобиля с помощью такого мобильного гаджета, как планшет. Запуск этой услуги произошел летом 2019 года.

Интересные факты из «жизни» автоцентра АМИКО

Ежемесячно все отделы автоцентра принимают почти тысячи звонков от клиентов. Более 1000 чашками ароматного натурального кофе каждый месяц наслаждаются клиенты автоцентра в приятном ожидании нового авто или технического обслуживания. А это 8 кг кофе. Общая площадь автоцентра составляет почти 1 700 м²! Благоустроенная парковка на 35 мест. Площадь шоу-рума — 325 м² и рассчитана на экспонирование 8 автомобилей. Новые легковые и коммерческие автомобили Volkswagen экспонируются как в шоу-руме, так и на уличной площадке. Каждый месяц в автоцентре проводится в среднем 15 тест-драйвов. Всего это более 105 км по городу! На выездных мероприятих по тест-драйву пробег на 5 тестовых авто Volkswagen за сутки может составить более 300 км! Площадь сервисной зоны — 600 м², обслуживаться на СТО одновременно могут 12 автомобилей. В среднем 400 владельцев всех моделей Volkswagen ежемесячно получают квалифицированную помощь и обслуживание в фирменном сервисе АМИКО .

Напоминаем, что на данный момент автоцентр АМИКО представляет самый широкий спектр услуг для автовладельцев и автолюбителей:

продажа новых легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen;

предложения по страхованию автомобилей и финансовым программам — кредитование , лизинг , причем расчет можно получить на месте у консультантов отдела продаж автомобилей в течение 15 минут;

автомобилей и финансовым программам — , , причем расчет можно получить на месте у консультантов отдела продаж автомобилей в течение 15 минут; программа Trade-in — обмен автомобиля любой марки с пробегом на новый Volkswagen

— обмен автомобиля любой марки с пробегом на новый Volkswagen « Честная гарантия » на новые автомобили от 3-х до 5-лет;

» на новые автомобили от 3-х до 5-лет; программа помощи на дорогах «Гарантия мобильности» ;

; бонус на обслуживание при покупке нового автомобиля;

при покупке нового автомобиля; фирменный сервис, оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen ;

; техобслуживание, ремонт автомобилей, в том числе и других известных марок.

Перед покупкой Вы можете проверить автомобиль в движении — пройти бесплатный тест-драйв седана Polo, внедорожника Тiguan, микроавтобуса Multivan, линейка Т6 Volkswagen.

Прямо сейчас Вы можете осуществить мечту и стать владельцем нового автомобиля Фольксваген в Витебске, воспользовавшись бонусами в честь 25-летия концерна Volkswagen в Беларуси.

Если вы уже приобрели автомобиль Volkswagen в автоцентре АМИКО, то вам с радостью подберут коллекцию фирменных аксессуаров и просто полезных автомобильных опций для нового «железного» друга: коврики в салон и для багажного отделения, защиту двигателя, комплект шин по сезону, колесные диски, брызговики, молдинги, ветровики, стойки в салон, парктроники, крепления для велосипеда и багажные боксы, автосигнализации с запуском и мн. др.

Можно посетить фирменную секцию аксессуаров Vоlkswagen автоцентра АМИКО и порадовать своих друзей или близких приятным подарком, а также выбрать правильный презент для партнеров по бизнесу.

Здание дилерского центра расположено на возвышенности в очень приметном месте города Витебска по ул. Петруся Бровки, 22А/1.

Если Вам нужен новый надежный автомобиль и хороший сервис — приходите! Автоцентр АМИКО в Витебске работает без выходных.

наименование понедельник — пятница суббота — воскресенье отдел продаж автомобилей: · частным лицам · юридическим лицам 09.00-20.00

08.30-17.30 09.00 — 18.00 отдел сервиса 08.30 — 20.00 08.30 — 20.00 отдел продажи запасных частей и дополнительного оборудования 08.30 — 20.00 08.30 — 20.00 Кузовной цех 09.00 — 18.00

Посетителей уже издалека встречают флаги Volkswagen, хорошо просматривается современное здание автоцентра, к услугам – удобная парковка.

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Коллектив автоцентра АМИКО благодарит всех своих клиентов за доверие и долгую дружбу и поздравляет с наступающим Новым 2020 годом!

Спасибо, что Вы были и остаётесь с нами! Ваш автоцентр АМИКО!

+375 29 2 185 185

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