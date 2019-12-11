Если Вам нужен надежный автомобиль и хороший сервис — приходите в автоцентр АМИКО!

В прошлом году обновлённый автоцентр АМИКО, уже хорошо знакомый автовладельцам и любителям марки «Volkswagen» в Витебске, после реконструкции провёл праздничный «День открытых дверей» с приглашением гостей, воздушными шарами, интересными конкурсами, фирменными подарками, сладкими угощениями и хорошей музыкой.
И вот исполнился уже год, как автоцентр АМИКО получил «перезагрузку» и радует клиентов приятной атмосферой, просторным шоу-румом, многофункциональной сервисной зоной, а также новыми современными автомобилями Volkswagen, качественным сервисом и приятным времяпровождением в зоне отдыха с TV за чашечкой ароматного кофе в качестве комплимента!
Отметим, что компания ООО «Амико» уже более 10 лет гордо несет звание официального дилера Volkswagen в Беларуси.
Какими достижениями может гордиться ООО «Амико» за годы своей работы?
- Благодаря отделу продаж автомобилей дилерского центра значительно увеличилось количество счастливых обладателей Volkswagen в Витебской области. Уже в этом году более 400 новеньких Volkswagen торжественно вручены владельцам. Лидирующую позицию занимает полюбившийся белорусам надежный и экономичный седан Polo.
- В 2017 году ООО «Амико» заслужило почетное звание «Лучший в Беларуси концептуальный автоцентр Volkswagen».
- В 2018 году автоцентр получил звание «Лучший региональный дилер Volkswagen в послепродажном обслуживании».
- Компания, единственная из всех региональных дилеров, подтвердила выполнение требований нового формата сервиса Volkswagen – Service Plus!
Это значит, что фирменный сервис автоцентра АМИКО оказывает полноценную поддержку владельцам коммерческой грузо- и пассажирской техники Volkswagen — Caddy, Caravelle, Multivan, Crafter, Transporter – именно в тот момент, когда она необходима.
Сотрудники автоцентра прекрасно знают, что в бизнесе каждая минута имеет значение и что профессионализм важен в любом деле!
- В работе с клиентами отдел сервиса автоцентра применяет современные методы обслуживания. В том числе, так называемую «Диалоговую приемку» автомобиля.
В специально отведенном помещении СТО АМИКО на подъемнике представитель отдела сервиса с рабочим планшетом осматривает автомобиль клиента, консультирует по вопросам неисправностей и по рекомендуемым ремонтным работам, озвучивает стоимость ремонта и необходимых запчастей. По итогу сразу из планшета отправляется на печать пакет документов детального осмотра и замечаний для дальнейшей работы с автомобилем. Преимущества очевидны!
- Именно благодаря масштабной реконструкции и модернизации автоцентра АМИКО сотрудники оказывают, а клиенты получают более качественные услуги.
- В автоцентре давно сложившийся коллектив (что, согласитесь, немаловажно), и многие сотрудники работают со дня основания самой компании.
- И конечно, самое приятное достижение и награда для коллектива ООО «Амико» — радость, улыбки и шквал эмоций, которые испытывают клиенты автоцентра, становясь владельцами нового Volkswagen.
Чем знаменателен 2019 год для автоцентра АМИКО
- Начало года ознаменовалось запуском нового сайта компании volkswagen-vitebsk.by
- Автоцентр также активно принимал участие в городских мероприятиях, провел выездные тест-драйвы новых автомобилей Volkswagen для жителей Полоцка, Новополоцка и Орши.
- Так как концерн Volkswagen постоянно расширяет свои возможности и совершенствует автомобили, консультанты автоцентра несколько раз в год проходят фирменное обучение, а также принимают участие в специальных соревнованиях между представителями дилеров Volkswagen всех областей Беларуси, в том числе и на международном уровне.
- В 2019 году еще два специалиста отдела продаж автомобилей в результате непростых испытаний подтвердили свой профессионализм и заслужили вручение сертификата Международного образца от Volkswagen (см. фото ниже).
- В автоцентре успешно заработала «Диалоговая приемка» автомобиля с помощью такого мобильного гаджета, как планшет. Запуск этой услуги произошел летом 2019 года.
Интересные факты из «жизни» автоцентра АМИКО
- Ежемесячно все отделы автоцентра принимают почти тысячи звонков от клиентов.
- Более 1000 чашками ароматного натурального кофе каждый месяц наслаждаются клиенты автоцентра в приятном ожидании нового авто или технического обслуживания. А это 8 кг кофе.
- Общая площадь автоцентра составляет почти 1 700 м²! Благоустроенная парковка на 35 мест.
- Площадь шоу-рума — 325 м² и рассчитана на экспонирование 8 автомобилей. Новые легковые и коммерческие автомобили Volkswagen экспонируются как в шоу-руме, так и на уличной площадке.
- Каждый месяц в автоцентре проводится в среднем 15 тест-драйвов. Всего это более 105 км по городу! На выездных мероприятих по тест-драйву пробег на 5 тестовых авто Volkswagen за сутки может составить более 300 км!
- Площадь сервисной зоны — 600 м², обслуживаться на СТО одновременно могут 12 автомобилей.
- В среднем 400 владельцев всех моделей Volkswagen ежемесячно получают квалифицированную помощь и обслуживание в фирменном сервисе АМИКО .
Напоминаем, что на данный момент автоцентр АМИКО представляет самый широкий спектр услуг для автовладельцев и автолюбителей:
- продажа новых легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen;
- предложения по страхованию автомобилей и финансовым программам — кредитование, лизинг, причем расчет можно получить на месте у консультантов отдела продаж автомобилей в течение 15 минут;
- программа Trade-in — обмен автомобиля любой марки с пробегом на новый Volkswagen
- «Честная гарантия» на новые автомобили от 3-х до 5-лет;
- программа помощи на дорогах «Гарантия мобильности»;
- бонус на обслуживание при покупке нового автомобиля;
- фирменный сервис, оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen;
- техобслуживание, ремонт автомобилей, в том числе и других известных марок.
Перед покупкой Вы можете проверить автомобиль в движении — пройти бесплатный тест-драйв седана Polo, внедорожника Тiguan, микроавтобуса Multivan, линейка Т6 Volkswagen.
Прямо сейчас Вы можете осуществить мечту и стать владельцем нового автомобиля Фольксваген в Витебске, воспользовавшись бонусами в честь 25-летия концерна Volkswagen в Беларуси.
Если вы уже приобрели автомобиль Volkswagen в автоцентре АМИКО, то вам с радостью подберут коллекцию фирменных аксессуаров и просто полезных автомобильных опций для нового «железного» друга: коврики в салон и для багажного отделения, защиту двигателя, комплект шин по сезону, колесные диски, брызговики, молдинги, ветровики, стойки в салон, парктроники, крепления для велосипеда и багажные боксы, автосигнализации с запуском и мн. др.
Можно посетить фирменную секцию аксессуаров Vоlkswagen автоцентра АМИКО и порадовать своих друзей или близких приятным подарком, а также выбрать правильный презент для партнеров по бизнесу.
Здание дилерского центра расположено на возвышенности в очень приметном месте города Витебска по ул. Петруся Бровки, 22А/1.
Если Вам нужен новый надежный автомобиль и хороший сервис — приходите! Автоцентр АМИКО в Витебске работает без выходных.
|наименование
|понедельник — пятница
|суббота — воскресенье
|отдел продаж автомобилей:
· частным лицам
· юридическим лицам
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09.00-20.00
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09.00 — 18.00
|отдел сервиса
|08.30 — 20.00
|08.30 — 20.00
|отдел продажи запасных частей и дополнительного оборудования
|08.30 — 20.00
|08.30 — 20.00
|Кузовной цех
|09.00 — 18.00
Посетителей уже издалека встречают флаги Volkswagen, хорошо просматривается современное здание автоцентра, к услугам – удобная парковка.
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Коллектив автоцентра АМИКО благодарит всех своих клиентов за доверие и долгую дружбу и поздравляет с наступающим Новым 2020 годом!
Спасибо, что Вы были и остаётесь с нами! Ваш автоцентр АМИКО!
+375 29 2 185 185
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