Радуница: что можно и что нельзя на кладбище

7 простых правил для всех

На Радуницу, один из скорбных дней в году, живые приходят на кладбище к усопшим, дабы почтить их память. Это, по сути, ведический праздник для умерших совершался на христианских кладбищах (по свидетельству Иоанна Златоуста) еще в древности. Радоницами называли у славян хранителей умерших душ. В Беларуси этот день традиционно объявляют выходным.

Считается, что кто на Радуницу не сходит на погост, того после смерти никто не помянет. Само этого название поминального дня произошло от слова «радость». Ведь смерть — это не конец жизни, а те, кто умер, обязательно воскреснут.

Христиане знают, что могила — это место священное, поэтому содержать ее надо в чистоте и порядке. И посещая погост, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. На кладбище лучше помолчать

«Вечный покой!» — такое пожелание часто звучит на похоронах и поминках. И тревожить этот самый покой усопших громкими спорами и разговорами по меньшей мере неприлично. Тихо помолитесь об умершем родственнике и отправляйтесь домой. А воспоминания вслух о том, каким покойный был замечательным человеком, оставьте для поминального стола. И ни в коем случае не произносите бранные слова. Вся ругань, по поверью, ляжет на плечи того, кто высказывался.

Не стоит на кладбище и громко плакать, сокрушаясь, на кого же вас бросил покойный. Иначе, как утверждают маги и экстрасенсы, усопшие заберут с собой живых.

2. Есть и пить на погосте не стоит

Любители устроить на кладбище шумное застолье оскорбляют память покойного. А обычай оставлять у могилы хлеб и рюмку с водкой — это, скорее, пережиток язычества. Усопшему уже не нужно спиртное, зато оставленной у надгробной плиты рюмке искренне обрадуются бомжи. Можно раздать всем пришедшим кутью. А вот крошить хлеб, куличи на могилу не стоит, их уничтожат собаки и вороны. Да еще и землю потопчут.

3. Ничего с кладбища не брать

Это только у поэтессы Цветаевой «кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет». А на самом деле брать что-то с кладбища, будь то та же ягода или цветок, запрещено. Считается, что это принесет в дом и семью вред. И даже приведет к болезни человека, который польстился на вещь, взятую с погоста.

4. Не считать на кладбище деньги

По поверью, на погосте нельзя заниматься пересчетом наличности. Если уж достали из кошелька купюру, оставьте ее на могиле родственника (или вашего тезки). Этим вы, как всерьез считали наши предки, сможете откупиться от нищеты или ранней смерти. А если уронили случайно какую-то вещь, оставьте ее на погосте.

5. Не заниматься магией

Сегодня в Интернете (да и в книжных магазинах) можно найти немало пособий, где рассказывается о сложных ритуалах, проводимых на кладбище. Тут и привороты, и смертельные порчи, и посвящения в колдуны. Хотите сберечь психику — выбросите из головы магические советы. Если вы не победитель «Битвы экстрасенсов» и не потомственный маг, то лучше сделайте перед Радуницей дело благое, которое зачтется после вашей смерти: уберите заброшенную могилку, которую никто не посещает!

6. Одевайтесь на кладбище прилично

Туфли на каблуках, короткие юбки, яркие платья — эти наряды на погосте будут смотреться нелепо. А чтобы не нести домой кладбищенскую землю, разуйтесь после посещения могил у входной двери и тщательно промойте обувь.

7. Не пейте воду из кладбищенских источников

На погостах часто устраивают колонки, чтобы можно было набрать воды и полить цветы, вымыть руки. А вот пить такую воду нельзя — плохая примета. Также не рекомендуется бросать мусор у могилы.

Верить или не верить приметам и кладбищенским суевериям — личное дело каждого. Но элементарные правила приличия соблюдать необходимо. Кладбище — это место, где когда-то окажется любой из нас. Поэтому относиться к погосту и людям, на нем похороненным, необходимо с уважением!

Про то, есть ли смысл молиться за умерших, читайте здесь.

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