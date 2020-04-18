Страстная суббота: что нужно делать, а что нельзя

всех простить, красить яйца, отказаться от плотских утех и бодрствовать всю ночь в ожидании счастья

Сегодня – Страстная суббота, которую еще называют Великой или Красильной. Этот день – особенный для каждого верующего человека, ведь он предшествует светлому празднику Пасхе.

С одной стороны, Страстная суббота наполнена скорбью, ведь Иисус Христос уже покинул земной мир, а другой – радостью, потому как вот-вот и наступит Воскресение Христово. Поэтому в этот день нужно задуматься о своем прошлом и будущем, переосмыслить жизненные приоритеты и ценности, попросить прощения у Бога, а также у всех близких и друзей.

Что обязательно нужно делать в этот день?

1.В Страстную субботу нужно, в первую очередь, готовиться к Пасхе. Недаром ее еще называют Красильной, потому как именно в этот день принято красить яйца. По традиции яйца красят в красный цвет с помощью луковой шелухи. В тоже время сегодня многие для окрашивания яиц выбирают другие цвета, а также украшают их наклейками и различными аппликациями.

Готовят в этот день и другие пасхальные блюда – куличи, если не успели их испечь на Чистый четверг (главное, чтобы тесто успело полностью остыть до того, как вы понесете его в храм на освящение), творожные пасхи и другие яства для праздничного стола. Считается, что на стол в этот день нужно поставить не менее 12 блюд, и в целом пасхальное застолье должно быть самым богатым в году.

2.Также в этот день верующие идут в церковь, в том числе и для того, чтобы освятить пасхальную снедь. Для этого корзинку застилают чистым рушником, укладывают в нее пасхальный кулич, крашеные яйца, соль, свечу. Некоторые, правда, приносят с собой и другие продукты, например, колбасы, мясо или даже вино. Однако во многих храмах такие пасхальные блюда не приветствуются. Отправляясь в церковь с корзинкой, нужно позаботиться о том, чтобы край рушника оставался свободным, чтобы после того, как блюда осветят, им можно было накрыть продукты.

3.Страстная суббота – это еще и день всепрощения. Нужно помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре, попросить прощения у тех, перед кем виноваты. Можно также раздать милостыню или помочь малоимущим, отнеся ненужные вещи в храм или в приют. Светлый праздник Пасхи нужно встречать со светлой душой.

4.В ночь с субботы на воскресенье желательно не ложиться спать, тем более что в это время в храмах проходят Пасхальные богослужения. Считается, что тот, кто будет бодрствовать, обеспечит себе здоровье и удачу на будущий год, а незамужняя девушка – счастливый брак. Наши предки верили, что в эту ночь счастье ходит рядом, поэтому очень важно его не проспать.

Что в Великую субботу делать нельзя?

1.Как, в принципе, и в любой другой день Страстной недели, в субботу накануне Пасхи нельзя веселиться, выпивать, ругаться, отмечать дни рождения и гулять свадьбы. Лучше этот день провести в приготовлениях к празднику и в молитвах.

2.Также стоит отказаться от скоромной пищи, ведь Страстная суббота – последний день Великого поста. Из еды верующим лучше предпочесть хлеб и воду.

3.Плотские утехи в этот день считаются великим грехом.

4.Нежелательно что-то одалживать, будь то деньги, продукты или любые хозяйственные мелочи. Тем самым можно отдать чужому человеку свою удачу и благополучие.

5.Любые сельскохозяйственные, земляные и садовые работы в этот день лучше отложить. По возможности следует отказаться и от уборки, стирки и глажки.

Стоит в Великую субботу и обратить внимание на погоду. Наши предки отмечали, если этот день солнечный и теплый, то и лето будет жарким. А вот если на улице прохладно и идет дождь, то тепла летом не жди.