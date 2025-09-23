Ярмарка вакансий в Витебске: более 1000 предложений для соискателей

1 и 2 октября 2025 года в городской службе занятости Витебска пройдёт масштабная ярмарка вакансий, ориентированная на людей «серебряного» возраста и граждан с инвалидностью.

В мероприятии примут участие 40 предприятий и организаций города, которые предложат свыше 1000 рабочих мест. Среди вакансий предусмотрены варианты с неполной занятостью и временным трудоустройством, что позволит соискателям подобрать подходящие условия.

Кто примет участие?

Свой кадровый потенциал представят как крупные промышленные предприятия, так и учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. Среди участников:

Витебский филиал РУП «Белпочта»;

«Витебский Зеленстрой» и ЖРЭТ г. Витебска;

кондитерская фабрика «Витьба»;

Витебский социальный пансионат «На Двине»;

территориальные центры социального обслуживания населения всех районов города;

школы и детские сады Витебска;

ОАО «Веста», «Витебские ковры», «Витебскмясомолпром», «ВИТМИЛ», ВЗТЗЧ и другие промышленные предприятия;

подразделения Департамента охраны МВД;

Витебская областная типография;

учреждения здравоохранения: областная и городская клинические больницы, онкодиспансер, детский клинический центр;

Витебская академия ветеринарной медицины, ВГМУ, технологический колледж БГТУ.

Кого ищут предприятия?

Посетителям будут предложены вакансии как для специалистов, так и для работников массовых профессий. В числе востребованных должностей:

бухгалтер, экономист;

водитель автомобиля и водитель погрузчика;

воспитатель, помощник воспитателя, учитель, швея (в т.ч. с инвалидностью);

медицинская сестра, санитарка;

повар, кухонный рабочий, буфетчик, мойщик посуды;

охранник, сторож, гардеробщик, дворник, уборщик помещений и территории;

машинист уборочных машин, слесарь-сантехник, столяр, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений.

Где и когда пройдёт ярмарка?

Место проведения: г. Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, актовый зал, 2 этаж.

Дата: 1–2 октября 2025 года.

Время работы: с 10:00 до 13:00.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону: 36-25-09.