Ярмарка вакансий в Витебске: более 1000 предложений для соискателей

1 и 2 октября 2025 года в городской службе занятости Витебска пройдёт масштабная ярмарка вакансий, ориентированная на людей «серебряного» возраста и граждан с инвалидностью.
В мероприятии примут участие 40 предприятий и организаций города, которые предложат свыше 1000 рабочих мест. Среди вакансий предусмотрены варианты с неполной занятостью и временным трудоустройством, что позволит соискателям подобрать подходящие условия.
Кто примет участие?
Свой кадровый потенциал представят как крупные промышленные предприятия, так и учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. Среди участников:
-
Витебский филиал РУП «Белпочта»;
-
«Витебский Зеленстрой» и ЖРЭТ г. Витебска;
-
кондитерская фабрика «Витьба»;
-
Витебский социальный пансионат «На Двине»;
-
территориальные центры социального обслуживания населения всех районов города;
-
школы и детские сады Витебска;
-
ОАО «Веста», «Витебские ковры», «Витебскмясомолпром», «ВИТМИЛ», ВЗТЗЧ и другие промышленные предприятия;
-
подразделения Департамента охраны МВД;
-
Витебская областная типография;
-
учреждения здравоохранения: областная и городская клинические больницы, онкодиспансер, детский клинический центр;
-
Витебская академия ветеринарной медицины, ВГМУ, технологический колледж БГТУ.
Кого ищут предприятия?
Посетителям будут предложены вакансии как для специалистов, так и для работников массовых профессий. В числе востребованных должностей:
-
бухгалтер, экономист;
-
водитель автомобиля и водитель погрузчика;
-
воспитатель, помощник воспитателя, учитель, швея (в т.ч. с инвалидностью);
-
медицинская сестра, санитарка;
-
повар, кухонный рабочий, буфетчик, мойщик посуды;
-
охранник, сторож, гардеробщик, дворник, уборщик помещений и территории;
-
машинист уборочных машин, слесарь-сантехник, столяр, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений.
Где и когда пройдёт ярмарка?
Место проведения: г. Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, актовый зал, 2 этаж.
Дата: 1–2 октября 2025 года.
Время работы: с 10:00 до 13:00.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону: 36-25-09.