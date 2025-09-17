В Миорском районе пенсионер пять суток блуждал в лесу. Нашли по слабому стону

66-летний житель Миорского района, который ушел за ягодами и не вернулся домой, был найден живым спустя пять суток в лесу.

О пропаже стало известно 14 сентября, когда обеспокоенный родственник обратился в милицию. Он рассказал, что его брат отправился в лес в районе деревни Малая Ковалевщина и не вернулся. На поиски сразу выехали сотрудники милиции, спасатели РОЧС и военнослужащие. Несколько дней они обследовали труднопроходимые болотистые участки и использовали для разведки беспилотник.

Мужчину удалось обнаружить во время пешего обхода местности. Спасателей насторожил слабый стон, исходивший из зарослей камыша. Там и нашли сильно обессиленного пенсионера. Он почти не разговаривал и находился в состоянии переохлаждения.

С помощью носилок мужчину оперативно эвакуировали и передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

