Николай Статкевич снова в колонии в Глубоком после попытки «депортации»

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, ранее приговорённый к 14 годам заключения, снова оказался в колонии особого режима в Глубоком после попытки властей «депортировать» его в Литву.

Попытка выдворения и сопротивление

11 сентября 2025 года власти Беларуси вывезли к литовской границе группу из 52 политзаключённых, которых официально «помиловали» и предложили уехать за пределы страны. Среди них был и Николай Статкевич. Однако во время пересечения границы он отказался покидать родину. По данным СМИ, Статкевич выбил дверь автобуса и остался на белорусской стороне.

Уже в тот же день политика вновь задержали. Как сообщает «Наша Нива», 15 сентября стало известно, что его вернули в колонию № 13 в Глубоком, где он содержался ранее. Власти пока официально не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Арест, приговор и годы изоляции

Николай Статкевич был арестован ещё в мае 2020 года, незадолго до начала массовых протестов против власти Александра Лукашенко. В декабре того же года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в «организации массовых беспорядков».

С марта 2023 года по сентябрь 2025 года политик находился в условиях полного информационного вакуума: без писем, телефонных звонков, свиданий и контактов с внешним миром. Правозащитники неоднократно заявляли, что это приравнивается к форме психологического давления и пытки изоляцией.

Биография и политическая деятельность

Николай Статкевич родился в Слуцком районе. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, служил в армии, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал.

В 1991 году он вышел из КПСС и стал одним из инициаторов создания «Беларускага згуртавання вайскоўцаў» — организации, объединявшей офицеров и выступавшей за независимость Беларуси. С 1995 года возглавлял Белорусскую социал-демократическую партию (Народная Грамада).

В 2010 году Статкевич баллотировался на пост президента. После разгона мирной акции 19 декабря его осудили на 6 лет заключения. Он вышел на свободу в 2015 году, но продолжил активную оппозиционную деятельность, несмотря на постоянное давление властей.

Символ сопротивления

Сегодня Николай Статкевич остаётся одной из ключевых фигур белорусского демократического движения. Его отказ покидать Беларусь во время принудительной «депортации» воспринимается сторонниками как символ стойкости и приверженности своей стране.

Правозащитные организации подчёркивают, что судьба политика отражает общую ситуацию с правами человека в Беларуси. Международное сообщество продолжает требовать освобождения всех политзаключённых, включая Статкевича, и призывает Минск прекратить практику давления и изоляции.