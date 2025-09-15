В Витебске задержан молодой человек за хранение наркотиков

Сотрудники отдела наркоконтроля Октябрьского РОВД задержали 20-летнего жителя областного центра по подозрению в хранении наркотических средств.

Во время обыска в его жилище оперативники обнаружили три самодельные сигареты и устройства для курения. Экспертиза показала, что сигареты были изготовлены с использованием марихуаны.

Кроме того, правоохранители выяснили, что за пределами города молодой человек вырастил куст конопли, который также был изъят.

Сам задержанный утверждает, что выращивал растение исключительно для личного употребления. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

