В Витебской области таможенники задержали на границе более 600 килограммов опасных психотропных веществ

В пункте пропуска «Григоровщина» был остановлен грузовой автомобиль, в котором под видом посудомоечных машин перевозилось около 650 кг особо опасного психотропного вещества.

Кроме того, на территории частного домовладения и в лесных массивах Московской области сотрудники таможни обнаружили ещё 162 кг различных наркотиков и психотропов, включая гашиш, мефедрон, МДМА и клефедрон. В общей сложности изъято около 800 кг психотропных веществ и наркотиков, что составляет примерно 3,1 миллиона разовых доз. Рыночная стоимость такой партии на черном рынке оценивается в 75 миллионов долларов.

Возбуждено уголовное дело. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

