В Оршанском районе руководитель использовал подчинённых для личных работ: ущерб превысил 92 тысячи рублей

Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело против заместителя генерального директора одного из филиалов транспортного предприятия Оршанского района. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, на протяжении более двух лет руководитель систематически направлял подчинённых на свой приусадебный участок. Работы выполнялись как в рабочее время, так и по выходным. Работники занимались строительством, хозяйственными делами и благоустройством территории.

В схему было вовлечено не менее 16 сотрудников предприятия. Несмотря на их фактическое отсутствие на производстве, им продолжали начислять заработную плату, а в табелях учитывали присутствие на рабочем месте.

В результате предприятию нанесён ущерб в размере свыше 92 тысяч рублей за период с января 2023 по сентябрь 2025 года.

Материалы дела переданы в управление Следственного комитета по Витебской области для проведения расследования. Прокуратура заявила, что будет держать ход следствия на особом контроле.