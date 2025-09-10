В Оршанском районе руководитель использовал подчинённых для личных работ: ущерб превысил 92 тысячи рублей

Главное
Автор Опубликовано

Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело против заместителя генерального директора одного из филиалов транспортного предприятия Оршанского района. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, на протяжении более двух лет руководитель систематически направлял подчинённых на свой приусадебный участок. Работы выполнялись как в рабочее время, так и по выходным. Работники занимались строительством, хозяйственными делами и благоустройством территории.

В схему было вовлечено не менее 16 сотрудников предприятия. Несмотря на их фактическое отсутствие на производстве, им продолжали начислять заработную плату, а в табелях учитывали присутствие на рабочем месте.

В результате предприятию нанесён ущерб в размере свыше 92 тысяч рублей за период с января 2023 по сентябрь 2025 года.

Материалы дела переданы в управление Следственного комитета по Витебской области для проведения расследования. Прокуратура заявила, что будет держать ход следствия на особом контроле.

Задержан мошенник, который продал жителям Витебска цепочки из фальшивого золота

кртминал
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.