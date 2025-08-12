В Витебске с 11 по 23 августа пройдут плановые работы: часть горожан останется без горячей воды

С 0:00 11 августа до 23:59 23 августа в Витебске будет приостановлено горячее водоснабжение для потребителей, подключённых к котельной «Южная» (2-й этап). Причина отключений — подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону и проведение планового ремонта.

Какие работы проведут

В период с 11 по 12 августа энергетики проведут испытания тепловых сетей на тепловые потери. 12 августа состоятся проверки на гидравлические потери, а с 9:00 13 августа до конца суток 14 августа пройдут гидравлические испытания повышенным давлением. Эти меры необходимы для выявления возможных дефектов и их устранения до начала отопительного сезона.

Где не будет горячей воды

Отключение затронет сотни жилых домов, детские сады, школы, больницы и другие объекты по следующим адресам:

Московский проспект, 29;

все дома на улицах Воинов-Интернационалистов и Медицинской;

дома по ул. Генерала Маргелова, 1, 2;

проспект Строителей (дома № 1, 1а, 2, 3 и корпуса, 3б, 4, 5 и корпуса, 5а (д/с № 106), 6, 7 и корпуса, 8 и корпуса, 10, 12 и корпуса, 11, 11а, 15, 23 — Ледовый дворец);

клиника ВГМУ, гостиница «Лучёса»;

проспект Победы, улица П. Бровки, улица Чкалова, проспект Черняховского и другие объекты, включая медицинские учреждения, детские сады и школы.

Куда обращаться при проблемах

Если во время испытаний будут обнаружены повреждения, об этом можно сообщить по телефонам:

67-04-41, 67-04-14, 67-06-47.

На время отключений стоит заранее запастись горячей водой или приспособиться к использованию электрических водонагревателей. Особенно это важно для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми.