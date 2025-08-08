В окрестностях Витебска дорожники нашли бивень мамонта

Во время проведения дорожных работ неподалёку от Витебска рабочие наткнулись на редкую палеонтологическую находку — крупный и хорошо сохранившийся бивень мамонта. Об обнаружении уникального артефакта сообщили в Институте истории Национальной академии наук Беларуси.

Такой уровень сохранности, как отмечают учёные, встречается крайне редко. Предварительные оценки указывают, что находка может насчитывать десятки тысяч лет и принадлежала мамонту, обитавшему на территории современной Беларуси в ледниковый период.

Находка будет передана в коллекцию будущего Национального исторического музея Беларуси, где её планируют сделать одним из центральных экспонатов палеонтологической экспозиции. Сейчас артефакт проходит первичную очистку и консервацию, после чего специалисты займутся его подробным изучением, включая определение точного возраста с помощью радиоуглеродного анализа.

Учёные подчёркивают, что подобные открытия помогают лучше понять древнюю флору и фауну региона, а также условия жизни на территории Беларуси в далёком прошлом. Для Витебской области это не первый случай обнаружения останков доисторических животных, однако столь крупные и целые экземпляры встречаются крайне редко.