Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас помещен в список травмированных игроков. Информация об этом поступила от пресс-службы Федерации хоккея Беларуси, а подробности травмы были раскрыты главным тренером столичного клуба Спенсером Карбери. На данном отрезке сезона «Вашингтон» может не беспокоиться по поводу травмы Протаса, так как столичный клуб может спокойно доигрывать регулярный сезон на первой строчке. В ожидании плей-офф НХЛ стоит обратить внимание на ставки на мма, так как в мире смешанных единоборств ожидается множество интригующих событий.

Инцидент произошел во время матча против «Чикаго», когда белорусский форвард получил порез ноги в результате столкновения коньками с защитником соперников Уайаттом Кайзером. По оценке тренерского штаба «Кэпиталз», характер повреждения классифицируется как травма нижней части тела, а сроки возвращения хоккеиста в строй будут оцениваться на еженедельной основе.

Травма Протаса случилась в момент, когда белорусский нападающий проводил один из самых успешных сезонов в своей карьере. В текущем чемпионате НХЛ он принял участие в 76 матчах, продемонстрировав впечатляющую результативность: на его счету 30 заброшенных шайб и 36 результативных передач, что в сумме составляет 66 очков.

Потеря Протаса может существенно повлиять на игру «Вашингтона» в оставшихся матчах сезона, учитывая его высокую результативность и важную роль в команде. Клуб и болельщики надеются на скорейшее восстановление белорусского форварда и его возвращение на лед.