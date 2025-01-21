Как обслуживать кофемашину: можно ли сделать это самому

Кофемашина максимально упрощает приготовление любимого кофейного напитка. Достаточно засыпать молотый кофе или зерна в специальный отсек и нажать кнопку. Но чтобы кофемашина исправно выполняла свои функции и дольше прослужила, она нуждается в регулярной чистке. Как это делать в домашних условиях — узнаете из нашей статьи.

Как бороться с накипью в кофемашинах

Кофемашины, как и другая мелкая бытовая техника, контактирующая с водой, будь то чайники или термопоты, нуждаются в периодической чистке — декальцинации. Это связано с накипью, которая накапливается на нагревательных элементах и засоряет пропускные механизмы. Эта одна из основных причин выхода прибора из строя. К тому же эти отложения портят вкус кофе.

Чем жестче вода, тем чаще необходимо проводить декальцинацию. Сделать это можно с использованием специальных средств, например:

жидкие чистящие составы, которые можно купить в отделах бытовой химии, используются для промывки основных деталей кофемашины;

таблетки для декальцинации применяются, когда на деталях появился известковый налет;

раствор лимонной кислоты (2 столовых ложки на литр воды) помогает избавиться от накипи.

Для очистки воды в кофемашинах, подключенных к водопроводу рекомендуется применять качественные фильтрующие кассеты. В модели с резервуарами лучше заливать мягкую воду со слабой или средней минерализацией.

Очистка от кофейных масел

Следы помола и жировых отложений — основная причина изменения вкуса кофе не в лучшую сторону. Их следует регулярно удалять. После определенного количества сваренных чашек напитка на панели загорается индикатор/кнопка либо появляется звуковой сигнал о необходимости очистки. Если такой опции нет, процедуру рекомендуется выполнять каждый раз после приготовления 20–30 порций кофе.

Чтобы удалить кофейные жировые отложения, лучше воспользоваться специальной программой, опять таки, если она предусмотрена в кофейном аппарате. В этом случае необходимо сделать следующее:

положить таблетку в отсек для кофе, если его нет — в заварочный блок;

использовать можно только специализированное моющее средство с мягким составом;

включить прибор, залить воду в соответствующий контейнер, поставить на поддон кружку или стакан;

запустить программу готовки кофе. Как только первая половина порции будет готова, нужно остановить цикл на 10–15 минут, чтобы таблетка растворилась;

жидкость из кружки можно вылить обратно, после чего необходимо включить устройство, и оно завершит прерванный цикл приготовления;

вылить отработанную воду по окончании приготовления напитка;

запустить этот процесс еще два раза, но без зерен или молотого кофе — для тщательной промывки варочного узла и пути подачи;

не забудьте снять и промыть блок для заваривания.

У рожковых моделей другой алгоритм:

кофемашину отключают от сети и ждут, когда она остынет;

затем из заварочного блока снимают фильтродержатель и достают из него фильтр;

в емкость подходящего размера наливают горячую воду, кладут туда таблетку, следом помещают фильтродержатель и оставляют на 30 минут;

затем его промывают под краном, очищают фильтр и возвращают все на места;

после готовят порцию напитка без добавления кофе, а отработанную воду сливают.

Очистка устройства подачи молочных продуктов

Капучинатор рекомендуется мыть каждый раз после использования. Когда такой возможности нет, делать это нужно хотя бы раз в пару дней. Большинство кофемашин оснащены автоматической очисткой при помощи горячего пара, которая запускается сама после окончания очередного цикла. Кроме этого, рекомендуется ежемесячно проводить ручную чистку:

в удобную емкость налить подогретую воду, но не кипяток;

под фильтрующий отсек поставить кружку, опустив в нее один конец всасывающей трубки и запустить программу очистки;

вода, проходя через всю систему, удалит остатки молока или сливок.

Это базовые рекомендации по уходу за устройством. Чистящие и моющие средства для кофемашины купить можно в магазинах бытовой техники или сервисных центрах по ремонту и обслуживанию кофейного оборудования. Прежде чем начать чистку, внимательно изучите руководство по эксплуатации. Как правило, каждый производитель дает конкретные инструкции, как следует ухаживать за кофемашиной.