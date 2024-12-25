От Витебска до Гродно: стартует новый автобусный маршрут через всю страну

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В Беларуси начнёт работать новый автобусный маршрут, который станет самым длинным внутри страны — его протяжённость составит 600 километров. Автобус будет курсировать между Витебском и Гродно, позволяя пассажирам впервые проехать этот путь без пересадок.

Основные детали маршрута:

  • Остановки: На пути автобус будет заезжать в такие города, как Полоцк, Новополоцк, Нарочь, Мядель, Вилейка, Сморгонь и Ошмяны.
  • График движения:
    • Отправление из Гродно: пятница, суббота, воскресенье в 14:15.
    • Из Витебска: суббота, воскресенье, понедельник в 7:10.
  • Стоимость проезда:
    • Полный маршрут: Br65.
    • Из Витебска в Сморгонь: Br50.
    • До Вилейки: Br35.
    • На маршрут также распространяются скидки от «Атласа».

Ранее прямое сообщение между этими областными центрами отсутствовало. Новый маршрут решает эту проблему, обеспечивая удобство и комфорт поездки.

Кроме того, в ноябре уже был запущен маршрут Витебск – Гомель, который проходит через Оршу, Могилёв и Довск. А на востоке Гродненской области заработал автобус из Островца в Слоним с остановками в Дятлово, Новогрудке, Ивье, Гольшанах и Ошмянах.

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