В Витебске завершён ремонт отделения паллиативной медицинской помощи для онкологических больных

Обновлённое отделение паллиативной помощи «Хоспис» при Витебском областном клиническом онкологическом диспансере теперь функционирует на базе ГУЗ «Витебский областной центр медико-социальной помощи».
В ходе ремонта были заменены окна, двери и напольные покрытия, а также проведены косметические работы.
Для обеспечения удобства маломобильных граждан и комфортного передвижения физически ослабленных людей в отделении создана безбарьерная среда: установлены лифты, пандусы, гусеничный подъёмник «БАРС-УГП-130», а также поручни в санитарных узлах.
В палатах для пациентов появились новые функциональные кровати, а также столы, стулья и прикроватные тумбочки.
Для медицинских кабинетов и постов приобретена новая офисная мебель.
Иностранный инвестор приобрел недостроенный корпус Браславской районной больницы для создания частного VIP-дома для престарелых