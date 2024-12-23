В Витебске завершён ремонт отделения паллиативной медицинской помощи для онкологических больных

Витебская область
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Обновлённое отделение паллиативной помощи «Хоспис» при Витебском областном клиническом онкологическом диспансере теперь функционирует на базе ГУЗ «Витебский областной центр медико-социальной помощи».

В ходе ремонта были заменены окна, двери и напольные покрытия, а также проведены косметические работы.

Для обеспечения удобства маломобильных граждан и комфортного передвижения физически ослабленных людей в отделении создана безбарьерная среда: установлены лифты, пандусы, гусеничный подъёмник «БАРС-УГП-130», а также поручни в санитарных узлах.

В палатах для пациентов появились новые функциональные кровати, а также столы, стулья и прикроватные тумбочки.

Для медицинских кабинетов и постов приобретена новая офисная мебель.

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