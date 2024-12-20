Изменения в движении автобусов из Витебска из-за ремонта моста через Лучосу

С 19 декабря вводятся изменения в расписание движения некоторых пригородных автобусов из Витебска в связи с закрытием моста через реку Лучоса на капитальный ремонт. Мост находится на 35-м километре автодороги Р-87 «Витебск-Орша».

Новое расписание движения:

Маршрут № 227-С Витебск-Калиновичи

Рейсы, отправляющиеся от автовокзала Витебска в 6:05 по вторникам, субботам и воскресеньям, а также в 17:35 по вторникам, пятницам и воскресеньям, будут выполняться без заезда в деревню Лучеса.

Маршрут № 240-С Витебск-Лучеса

Рейсы, отправляющиеся от автовокзала Витебска в 6:05 по понедельникам, средам, четвергам и пятницам, а также в 17:35 по понедельникам, средам, четвергам и субботам, будут следовать по маршруту № 248-С Витебск-Осиновка.

Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.