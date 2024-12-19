В Витебске сгорела православная старообрядческая церковь

Пожар в старообрядческой церкви в Витебске

18 декабря в Витебске произошёл пожар в старообрядческой церкви Успения Пресвятой Богородицы, расположенной на 3-й улице Азина. Несмотря на оперативное прибытие спасателей, здание спасти не удалось — внутренние помещения полностью выгорели. Пресс-служба МЧС сообщила, что возгорание было локализовано и ликвидировано, пострадавших нет.

На тушение пожара были направлены девять единиц пожарной техники и 26 человек личного состава. Прибывшие на место спасатели обнаружили плотное задымление внутри здания, что осложнило проведение работ. Церковь полностью выгорела изнутри, но благодаря действиям пожарных удалось избежать распространения огня на близлежащие объекты.

История церкви Успения Пресвятой Богородицы

Горевшая церковь принадлежала старообрядческой общине. Старообрядцы — это представители древлеправославных религиозных течений, которые отвергли реформы Русской православной церкви середины XVII века, проведённые патриархом Никоном. Эти реформы, направленные на унификацию богослужебных обрядов, вызвали раскол среди верующих. Старообрядцы сохранили традиции и обряды, существовавшие до реформы, и стали одной из самобытных религиозных групп в русской духовной культуре. Православные верующие, не принявшие новшества Никона, бежали от преследования.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Витебске была построена в 1908 году на средства местной старообрядческой общины. Архитектура храма сочетала в себе элементы русского церковного зодчества и местных традиций. С момента своего основания церковь стала важным духовным центром для старообрядцев региона. В советское время она была закрыта, однако в 1989 году здание вернули верующим. С тех пор храм вновь стал действующим и активно использовался для богослужений.

История строительства старообрядческой церкви в Витебске

До Великой Отечественной войны в Витебске существовало множество старообрядческих храмов. Среди сохранившихся в памяти старожилов упоминаются церкви в Гришанах и за рекой Двина на Узгорье, где сейчас находится школа. Во время войны немцы превратили один из храмов в склад, но местные жители сохранили святыни, которые удалось вынести. Ещё одна крупная церковь с хорами, способная вместить до 500 прихожан, находилась на территории современного старообрядческого кладбища. Её разобрали в 1937 году после ареста настоятеля Осипа Тимофеевича.

Современное здание церкви на улице 3-я Азина также имеет сложную историю. В начале войны большой дом, оставленный хозяевами, немцы превратили в конюшню. После войны старообрядцы получили разрешение от властей использовать это здание под строительство храма. Организацией занимались Красиков Василий Петрович и Мисурягин Антон Фомич. Они собирали средства, привлекали людей к работе и закупали материалы. В 1950 году старообрядцы купили дом в Велиже, сплавили его по реке Двине и использовали для строительства нового храма.

На строительство собралось около 200 человек, которые работали днём и сторожили ночью. После завершения работ храм освятили в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, а настоятелем общины стал Красиков В.С., который служил 33 года. Благодаря усилиям этих людей церковь стала важным духовным центром для старообрядцев Витебска.

Значение старообрядческих храмов в Беларуси

Старообрядческие храмы — редкость в Беларуси. Эти церкви являются не только религиозными, но и культурно-историческими памятниками. Пожар в храме Успения Пресвятой Богородицы — большая утрата как для старообрядческой общины, так и для культурного наследия страны.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Пожар стал напоминанием о необходимости бережного отношения к историческим объектам, которые несут в себе память о прошлом и культурное богатство.

Читайте также: Пожар в ТЦ «Беларусь»: власти годами знали о нарушениях, но не закрывали опасный объект