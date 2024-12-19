Синхронное плавание в Беларуси: история, достижения и перспективы

Синхронное плавание — не самый массовый вид спорта, однако он активно развивается в ряде стран, включая Беларусь. Белорусская школа синхронного плавания известна за пределами страны: местные тренеры востребованы по всему миру, а спортсменки стабильно выступают на международных соревнованиях.

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История синхронного плавания в Беларуси и достижения наших синхронисток

Первые белорусские синхронистки появились в 1982 году, когда на территории республики открылись профильные детско-юношеские школы. Для работы с молодёжью привлекали тренеров–энтузиастов со всего СССР.

Уже через год спорстменки Светлана Шеставина и Бирюк Елена в дуэте завоевали серебро на Спартакиаде народов СССР. С 1993 года белорусские спортсмены выступают под национальным флагом.

Достижения белорусских синхронисток на Олимпийских играх с 2000-х годов:

2000 — дуэт Надеждиной и Сахарук занял 19-е место в Сиднее.

2004 — в Афинах дуэт синхронисток Власенко-Маркович занял 19-е место.

2008 — в Пекине пара Кульпо–Парфёнова по итогам выступления завоевала 17-ю строчку в общем зачёте.

2016 — в Рио-де-Жанейро пара Лимановская-Есипович в квалификации заняла 21-ю строчку.

2020 — в Токио дуэт Кулагина-Хондошко пробился в финал ОИ и занял 11 место.

В 2021 году соло-выступление синхронистки Василины Хондошко принесло бронзовую медаль чемпионата Европы. В том же году белорусские спортсменки в акробатических и комбинированных группах заняли 2-е и 3-е место соответственно.

Инфраструктура и подготовка спортсменок

Сейчас на территории РБ несколько центров подготовки синхронисток:

Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Минске. В столице также есть СДЮШОР №1 БФСО “Динамо”, а также СДЮШОР профсоюзов по синхронном плаванию.

Брестский государственный областной центр олимпийской подготовки по водным видам спорта.

Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу.

На территории Минска также есть две школы-училища олимпийского резерва, где с юных лет готовят будущих спортсменок.

Инфраструктура для синхронного плавания на территории Беларуси развита хорошо. В Минске также есть бассейны «Олимпийский», «Орлёнок», «Лазурный», БГУФК.

В начале ноября в столице открылась новая арена международного класса площадью 40 000 квадратных метров. На территории комплекса пара 50-метровых и один 25-метровый бассейны. Наблюдать за выступлениями спортсменов одновременно могут 6 000 зрителей. Объект в будущем может стать площадкой для проведения чемпионатов по водным видам спорта в рамках Союзного государства, а также ШОС или БРИКС.

Комплекс уже принял первое крупное соревнование — Кубок страны по синхронному плаванию. В мероприятии приняли участие 110 спортсменок в пяти дисциплинах.

Перспективы синхронного плавания в Беларуси

После февраля 2022 года спортсменам из России и Беларуси отказали в праве выступать на международных первенствах под своими флагами. А в конце ноября 2024 года Международная федерация водных видов спорта обновила критерии допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Теперь белорусские синхронистки допущены к участию во всех мировых стартах под эгидой организации. Но открытым остаётся вопрос антидопинговой программы, ведь белорусские синхронистки выпали из пула тестирования в 2022 году.