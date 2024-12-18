БЖД назначит 239 дополнительных поездов на праздники

Беларуская железная дорога запустит 239 дополнительных поездов для межрегиональных и международных маршрутов на период новогодних и рождественских праздников.

Для межрегиональных перевозок назначено 185 дополнительных поездов на наиболее популярные направления. Они будут курсировать между Минском и областными центрами, а также по маршрутам Минск — Пинск, Брест — Гомель, Гомель — Витебск, Гродно — Орша — Витебск, Коммунары — Орша — Гродно и Минск — Орша — Кричев.

На международных направлениях с Россией дополнительные рейсы организованы по маршрутам Брест — Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Полоцк — Москва.