Изменения в расписании пригородных автобусных маршрутов в Витебске с 20 декабря

С 20 декабря в Витебске изменится расписание ряда пригородных автобусных маршрутов, а также появятся новые рейсы в райцентры.
Изменения маршрутов:
Маршрут № 239/1-С Витебск – Стасево (с заездом в Дрюково-дачи)
Время отправления: 17:15 от автовокзала Витебска.
Дни выполнения рейсов: пятница и суббота.
Отменяется маршрут № 237-С Витебск – Лиозно
Время отправления: 17:05 от автовокзала Витебска.
Дни отмены: пятница и суббота.
Новые маршруты:
Маршрут № 203-С Бешенковичи – Витебск
Время отправления: 13:30 от автостанции Бешенковичей, 15:40 от автовокзала Витебска.
Дни выполнения рейсов: пятница, суббота и воскресенье.
Отменяется прежний рейс № 203 с отправлением:
из Бешенковичей в 12:10,
из Витебска в 15:30 по пятницам.
Маршрут № 230-С Бешенковичи – Чашники (через Иванск)
Время отправления: 17:00 от автостанции Бешенковичей, 18:54 от автостанции Чашники.
Дни выполнения рейсов: пятница, суббота и воскресенье.
Маршрут № 231-С Чашники – Новолукомль
Время отправления: 17:48 от автостанции Чашники, 18:20 от автостанции Новолукомля.
Дни выполнения рейсов: пятница, суббота и воскресенье.
В Витебске временно прекращают движение автобусы №106 и №106А